Прямо сейчас вы занимаетесь подготовкой к одному из важнейших событий в жизни любого человека — к свадьбе? Кроме множества других забот перед вами стоит важный вопрос: где найти подходящий ресторан для свадьбы, который будет подходить вашим стандартам соотношения цены/качества.

Вам не понадобится проводить долгие дни за поиском, а также взвешиванием всех «за» и «против», ведь Bambinopol — это один из лучших ресторанов для свадьбы в Москве!

Bambinopol, как банкетный зал для свадьбы

В обычный день наше заведение радует различных посетителей множеством восхитительных блюд. Обустроенный в стиле «кантри» интерьер ресторана привносит нотки размеренности и провинциального спокойствия, позволяя расслабиться и отдохнуть, на время забывая о заботах и всех делах. Свадьба для нашего ресторана — это повод засверкать во всем его великолепие. Любой свадебный банкет проходит в уютном, специально подготовленном зале, в котором с комфортом смогут расположиться не только виновники торжества и их родные, но и множество гостей. Располагаясь в центре Домодедово, мы предлагаем счастливым молодоженам банкетный зал по самым доступным ценам. Выбрав нас, вы можете смело заниматься другими приготовлениями, оставив все заботы о запоминающемся банкете на нас с помощниками!

Напитки на Вашем торжестве

Если стол на вашем свадебном банкете должен содержать не только разнообразие блюд, но и горячительных напитков, то выбор, как ресторана для проведения свадьбы, снова будет для вас самым подходящим! Планируя торжество, вы сможете убедиться, что наше заведение предоставляет множество напитков, которые придутся по нраву любому: от самого избирательного до несведущего или маленького клиента нашего ресторана. Наш гуру барной философии по праву считается лучшим бартендером во всей стране. Благодаря ему было создано множество восхитительных коктейлей, что теперь украшают наше барное меню. Мы готовы предоставить гостям торжественного события полный спектр напитков:

конечно же, шампанское, без которого трудно представить торжество;

вина (зеленое, красное, белое, розовое);

коктейли, как известные всем, так и эксклюзивные, созданные Виталием;

крепкие напитки на любой вкус.Виски, ром, коньяк, джин, текила, а также особые настойки лично от шеф-бармена;

кроме этого в ассортименте есть различный вермут, портвейн, херес, биттеры, водка.











Конечно, мы не забудем о самых маленьких гостях торжества. Для них у нас всегда найдутся домашние лимонады, газированные напитки, соки и фрэши.



Ассортимент

Приняв решение снять зал для свадьбы в ресторане для проведения вашего торжества. Вы сможете оставить возможность нам составить меню. Мы сделаем это опираясь на ваши предпочтения. Либо, если пожелаете, вы сможете сами полностью составить список блюд, что будут стоять на столах во время вашего торжества. Мэтр своего дела, шеф-повар нашего ресторана подобно высококлассному художнику создает на посуде, как на холсте, свои шедевры. Каталог блюд, которыми он готов вас удивить, включает:

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8 разнообразных салатов

7 видов холодных и горячих закусок

20 мясных блюд

наисвежайший домашний хлеб, выпекаемый прямо у нас.

Аппетитная паста исключительно ручного приготовления

рыбные блюда, чей вкус глубок и насыщен, как само море.

Особенно осторожными мы рекомендуем быть с десертами, они могут быть настолько вкусными, что оторваться от них будет невозможно!